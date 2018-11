Lutto nel mondo del calcio dilettantistico: Colucci trovato morto nel garage di casa

Una tragedia ha colpito il calcio dilettantistico: il giocatore Fabiano Colucci, classe '99, è stato rinvenuto morto nel garage di casa. Il ragazzo, nativo di Montalbano, frazione di Fasano nella provincia di Brindisi, era uno degli under più affidabili e giocava nel Martina Franca, in Promozione. La triste notizia è stata data dal capitano della squadra seconda in campionato Marco Amato che è stato l'ultimo a sentire l'ex compagno per mettersi d'accordo sull'orario in cui ritrovarsi il mattino seguente. Amato è rimasto in attesa per tanto tempo fino a quando ha deciso di chiamare il fratello minore della vittima.

Fabiano è stato dunque rinvenuto esanime nel garage della sua abitazione dallo stesso fratellino che ha dato subito l'allarme anche se per Colucci non c'era più niente da fare. Il ragazzo non stata attraversando un buon momento dato che i genitori si sono separati. L'ipotesi del suicidio sta prendendo corpo anche se il ragazzo si era allenato regolarmente fino a venerdì sera ed era anche un titolare inamovibile del Martina Franca. In segno di rispetto verso Fabiano, la famiglia e i suoi compagni di squadra la partita contro il Barletta, che si sarebbe dovuta disputare oggi, è stato rimandata a data da destinarsi.