Maglie rossoneroazzurre, ora la sfida dà i numeri

C'era una volta una squadra di undici titolari che scendeva in campo con i canonici numeri di maglia dall'1 all'11. Così, almeno, era quanto accadeva nel secolo scorso, prima ancora che venisse data ai giocatori stessi la possibilità di scegliersi il proprio numero di maglia personalizzato. Vent'anni dopo, va detto, è sfida a colpi di numeri più disparati.

Prendete Patrick Cutrone: il giovane bomber rossonero, a differenza di Icardi, non indossa la classica maglia numero nove del centravanti moderno, bensì lo stravagante 63, in onore della data di nascita del babbo. Va da sé che nel calcio di oggi, il numero di maglia è un segno distintivo dei calciatori, fino a diventare un vero e proprio marchio commerciale. Ma, a dire il vero, rimane un numero con il quale un ragazzino si identifica nel proprio idolo. Adesso è Cutrone, ma prima era toccato a Gigio Donnarumma, che con le sue parate ha convinto milioni di bimbi che il numero novantanove assente persino nell'estrazione del SuperEnalotto -, in fondo non è poi così malvagio.

Pensiamo alle due ali dell'Inter, Candreva e Perisic, che sulle loro casacche indossano i poco ortodossi 87 e 44. Per non parlare del numero di maglia dei due centrali di difesa, il rossonero Bonucci e il nerazzurro Skriniar, che portano, rispettivamente, il 19 e il 37. Maglia 19 che Kessiè, altro calciatore che ha alle spalle un numero bizzarro come il 79, suo compagno al Milan, ha voluto lasciare proprio a capitan Leo. Ma gli esempi, su entrambe le sponde del Naviglio, si sprecano. Dal 68 di Rodriguez al 77 di Brozovic, dal 33 di D'Ambrosio al 17 di Karamoh. L'originalità, sotto la Madonnina, è il piatto forte.

E la gloriosa 10? Nel Milan è già sulle spalle di Calhanoglu. In casa Inter, invece, non ha padrone. Meglio così, visto che fino a gennaio era di proprietà di Joao Mario, allora forse meglio custodirla per bene in magazzino.