Malore per Rubens Barrichello: "Ho un problema a una vena"

Un fortissimo mal di testa poi il ricovero all'ospedale per Rubens Barrichello, ex pilota Ferrari dal 2000 al 2005. Le cause sono ancora poche chiare.

Cosa è accaduto

Ruben Barrichello è ricoverato da sabato, in seguito a un acuto mal di testa. L'ex pilota del Cavallino ha fatto aggioranto i suoi follower sul celebre social network Instagram. " Ho un piccolo problema ad una vena - ha dichiarato il brasiliano -, ma voglio dirvi che mi sento bene. Devo però ancora fare degli esami. Le difficoltà nella vita sono quelle che ci dimostrano come crescere e migliorare. Spero di poter tornare presto in pista ", come si legge su Libero.

La sua carriera dopo la Formula 1 - in cui ha corso con la Jordan (1993-1996), Stewart (1997-1999), Ferrari (2000-2005), Honda (2006-2008), Brawn (2009), Williams (2010-2011) - ha partecipato all’Indycar e nel campionato della Brazilian Stock Car. Da poco segue il figlio, Eduardo, nella carriera con i kart, specilità che ha dato i natali a molti piloti.