Maradona attacca Icardi: "Lasciamolo fuori dalla Nazionale"

Mauro Icardi è uno degli attaccanti, classe 93, più forti al mondo. Il capitano dell'Inter ha già segnato 68 reti complessive con la maglia nerazzura ed è l'attuale capocannoniere della Serie A con 14 reti in 19 giornate. Nonostante i numeri siano tutti dalla sua parte, la nazionale argentina ha sempre snobbato il 23enne di Rosario che ha messo insieme solo una presenza con l'Albiceleste contro l'Uruguay nel 2013.

Edgardo Bauza, attuale ct dell'Argentina, recentemente ha dichiarato: " Non escludo novità nelle prossime convocazioni. Seguo Icardi con attenzione e potrei chiamarlo in qualsiasi momento. Se Higuain sta bene, il titolare è lui. E Pratto ha dimostrato di essere all’altezza”. In tanti chiedono la convocazione di Maurito ma c'è una voce fuori dal coro: Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro ce l'ha con il 23enne per la nota vicenda con Maxi Lopez e Wanda Nara e in questi mesi non ha mai perso occasione per attaccarlo pesantemente. Maradona, ai microfoni de la Nacion, ha parlato ancora della possibile convocazione di Icardi: "Lasciamo Icardi lontano dalla nazionale. Piuttosto che convocarlo, chiamo Bazan Vera, (un ex calciatore argentino classe 73; ndr). Lui deve essere non la quarta, ma la settima scelta, il suo agente ha pure chiamato Bauza. Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori".