Maradona: "Un Batistuta fa dieci Icardi, lui è solo un traditore"

Diego Armando Maradona non ha in simpatia il capitano dell'Inter Mauro Icardi: questo ormai è un dato di fatto. Il Pibe de Oro non perde occasione per pungolare e attaccare il bomber nerazzurro ma non sul lato calcistico, bensì su quello morale per la nota vicenda che ha visto coinvolti Maxi Lopez-Wanda Nara e lo stesso Icardi. Recentemente, Maradona aveva invitato il commissario tecnico dell'Argentina, Edgardo Bauza, a non convocare Icardi in nazionale: "Lasciamo Icardi lontano dalla nazionale. Piuttosto che convocarlo, chiamo Bazan Vera, (un ex calciatore argentino classe 73; ndr). Lui deve essere non la quarta, ma la settima scelta, il suo agente ha pure chiamato Bauza. Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori".

Ieri sera, nella lunga intervista concessa a Maurizio Costanzo, Maradona è tornato ad attaccare Icardi: “Icardi è un traditore. Uno non può portarti a cena, a casa, e dopo ti sposi la moglie dell’amico. Pelé? E’ grande, non mi piace litigare ancora con lui, ormai lui è fuori. Con Icardi invece sì, Icardi è un traditore. Sarà un grandissimo giocatore, non dico no, ma quello che ha fatto a Maxi Lopez è da traditore e questo nel calcio e nella vita si paga. So che è capitano dell’Inter e a volte fa gol ma non è neanche Batistuta. Batistuta fa dieci Icardi”.