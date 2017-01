Maradona: "Higuain? È capace solo di fare i gol..."

Firenze. Parterre de roi per la Hall of Fame del calcio italiano celebrata ieri a Firenze, in Palazzo Vecchio. Maradona e Falcao in prima fila al fianco dei mondiali spagnoli dell'82: Antognoni, Rossi, Tardelli, Oriali e Bergomi. Quindi Claudio Ranieri, il ct Ventura, Gianni Rivera e Paolo Maldini. Nel 2017 sono entrati nella galleria della fama Silvio Berlusconi, Beppe Bergomi, Paulo Roberto Falcao, Claudio Ranieri, Paolo Rossi, Melania Gabbiadini e poi Nils LIedholm, Giulio Campanati e Cesare Maldini alla memoria.

Maradona è apparso molto in forma e non ha risparmiato un nuovo siluro a Higuain: «Messi, Dybala e Gonzalo? Il primo è il più forte, fa cose eccezionali con la palla. Il secondo anche, è molto abile dal punto di vista tecnico. Higuain fa solo gol Non può entrare nella categoria degli altri due». Falcao invece ha lanciato la Roma e Totti: «Spalletti è bravissimo, sta facendo un grande lavoro, ha una squadra che vince anche quando non gioca bene e questo è importantissimo. Totti avrebbe meritato un pallone d'oro per quanto ha fatto vedere in carriera».

Infine il ct Ventura: «Il campionato era e rimane aperto, la sconfitta dei bianconeri a Firenze non c'entra niente. La Juve resta favorita, di sicuro con questo equilibrio a giovarne è la Nazionale. Abbiamo più giovani interessanti di quello che pensiate. Al prossimo stage chiamerò Berardi e successivamente Chiesa che stavo già seguendo».

Mario Tenerani