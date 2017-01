Maradona: "Higuain ha tramato alle spalle dei tifosi del Napoli"

Diego Armando Maradona è un fiume in piena in questi giorni. Il Pibe de Oro ne ha avute per tutti: da Platini a Blatter fino ad arrivare a Gonzalo Higuain. L'ex fuoriclasse argentino, invece, ha usato parole al miele per Sarri e il Napoli e ai microfoni ddella Gazzetta dello Sport ha parlato della prossima sfida di campioanto contro il Milan: "Il Milan di una volta non c’è più. Il Napoli oggi gli è superiore come gioco, squadra e anche nei singoli. È una partita che possiamo vincere. Montella, tuttavia, sta facendo un buon lavoro coi giovani. Al Napoli oggi manca un giocatore come Milik: così sarebbe una squadra da temere. Sono poche le squadre che hanno giocatori come Messi e Ronaldo, che vincono da soli o quasi".

Maradona ha poi parlato del tradimento di Higuain che in estate è passato dal Napoli ai rivali storici della Juventus: "Non serve a niente parlare di lui ora che è già andato via. Ha sbagliato, tramando alle spalle dei tifosi. Se avesse fatto tutto alla luce del sole, probabilmente, lo odierebbero meno. E’ anche normale, però, che un giocatore che realizzi 36 gol in un campionato lo vogliano tutti, ma ci sono modi e modi per chiudere. Andare via da un’altra squadra non fa scalpore. Ma lasciare Napoli è diverso".