Maradona scatenato: nel mirino del Pibe de Oro Higuain, Blatter e Platini

Diego Armando Maradona è tornato nella sua Napoli scatenando l'euforia dei tantissimi tifosi azzurri che l'hanno accolto come un vero e proprio Re. Il Pibe de Oro, ieri sera, è stato assoluto protagonista al teatro San Carlo ed è stato un fiume in piena nei confronti di Gonzalo Higuain, Sepp Blatter e Michel Platini: "Con la maglia azzurra io ho sognato preferendo seguire il cuore e non accettando l'offerta del Barcellona che mi proponeva il raddoppio dello stipendio. Per quello a Napoli mi sento a casa, perché io non tradisco. Blatter e Platini? Questi due no. Sono dei ladri, hanno portato via tutto. Vero presidente?".

Maradona si è poi rivolto al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente allo spettacolo teatrale con la moglie e al fianco del sindaco De Magistris: "Col Presidente ci ho parlato e lui come noi vuole vincere. Certo, per essere più grandi però servirebbero un altro paio di Scudetti". Il fuoriclasse argentino ha infine chiesto scusa al figlio Diego che per anni ha sofferto la mancanza delle figura paterna: "Non ti lascerò più, trent'anni dopo ti chiedo scusa".