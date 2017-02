Maradona in tackle su Bauza: "Se convoca Icardi è un traditore come lui"

Quando viene interpellato su Mauro Icardi Diego Armando Maradona diventa un fiume in piena. L'ex Pibe de Oro in più di una circostanza ha attaccato il capitano dell'Inter, reo di essere un traditore per via della sua storia con Wanda Nara, ex moglie dell'ex amico Maxi Lopez. Maradona si è sempre schierato al fianco dell'attaccante del Torino, tradito a suo dire da Maurito: “Icardi da convocare? Per me Icardi non esiste. Può anche essere il capitano del cosmo, ma, dopo quello che è successo, sono tifoso di Maxi Lopez. Quello che ha fatto lui, non si fa. Dargli da mangiare, farlo entrare a casa tua e poi succede quello che è accaduto? Quelli che non hanno codici, per me sono morti".

Il commissario tecnico dell'Argentina, Edgardo Bauza, dopo mesi di studio si è forse deciso che convocare Icardi sia la cosa giusta da fare per l'Albiceleste. Il 23enne di Rosario nonostante i tanti gol segnati con la maglia nerazzurra è stato convocato una sola volta dalla sua nazionale e nel 2013. Maradona, ai microfoni di ESPN ha attaccato il capitano dell'Inter e il ct: “Bauza si è visto con Icardi? E’ meglio che non commento. Ma se Bauza si è incontrato con Icardi, allora è un traditore come lui”.