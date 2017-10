Maranello peggio di Coverciano ma nessun pomodoro sul Cavallino

N on è un bell'autunno. Cadono le foglie ma cadono anche i miti e le illusioni dello sport italiano. Finiscono in cronaca cattiva alcuni atleti sospettati di doping, vanno male le nazionali di ogni tipo, quella di football esulta perché la Bosnia si è fatta battere dal Belgio e dunque l'accesso ai play off diventa un'occasione per caroselli nel centro città e osanna nell'alto del cielo azzurro.

Poi c'è la nazionale rossa, nel senso della Ferrari che sembra un'auto d'epoca, tossisce, va a spinta, si ferma per una candela, deve passare dal carburatorista, con la chiave del 10 forse si aggiusta, acqua e olio tutto a posto, ma è il resto che è una chiavica.

Storie parallele di modestia e fallimenti ma letture diverse. Perché l'Italia di Ventura, con lui in testa, prende schiaffi da chiunque, giornali, radio e tivvù, si chiede la testa del cittì, si domanda il pensionamento di Buffon e affini, si spinge per le dimissioni di Tavecchio. A Maranello, invece, le bandiere garriscono sempre e comunque, si sente qualche mugugno in lontananza (ma anche qualche ghigno da casa Montezemolo), la stampa, radio e tivvù e quella scritta, non va oltre la notizia, sembra che sia severamente proibito o comunque rischioso parlare al e del manovratore, nel senso di Marchionne.

La Ferrari le busca ma è sempre in crescita, Vettel si ferma ma è sfortunato, Raikkonen si mette in coda ma comunque è un bravo pilota, la scuderia sta lavorando sodo. Non si avverte, tra i tifosi, lo stesso fermento acido che invece travolge la nazionale di calcio, che comunque merita fischi e pernacchie. Nello sport ci sono le sconfitte di serie B e quelle di serie A, il calcio ha sempre sconfitte storiche, euromondiali, così come la pallacanestro o la pallanuoto o la pallavolo. Quando c'è un pallone da bucare tutti hanno uno spillone in mano, se la Rossa rientra battuta ai box, tutti battono le mani. Fossi Ventura chiederei il trasloco da Coverciano a Maranello.