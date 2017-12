Marchionne minaccia: "La Ferrari ci mette un minuto a lasciare la F1"

Sergio Marchionne, numero uno della Ferrari, ha minacciato seriamente di far uscire la casa di Maranello dal giro della Formula Uno. L'ad di Fca non ha usato giri di parole ed ha avvertito i nuovi padroni del circus di F1 di Liberty Media: "Se la F1 sarà trasformata in Nascar, allora sarà divorzio. Se le macchine diventano tutte uguali, se le piste sono tutte noiose come quella di Abu Dhabi, se prima di discutere argomenti più importanti come la libertà di disegnare una macchina, si pensa di togliere le donne dalla griglia di partenza come ha detto Ross Brawn alla Bbc, il bello è che la Ferrari ci mette un minuto ad andarsene. Devono calibrare i loro interessi con i nostri, ma credo che arriveremo in tempo ad evitare il divorzio. Noi ci stiamo lavorando, loro stanno imparando. Lo si capirà dalla presentazione dei programmi del prossimo anno, quando riassumeranno le intenzioni per stagione. Diciamo che il primo anno con loro è stato un po' una luna di miele. Ma una luna di miele da 6, appena sufficiente. Ci dicano che gomme vogliono, che cilindrata di motore. Poi ci lascino liberi di disegnare le macchine".

Marchionne ha poi parlato del ritorno in F1 di Alfa Romeo e del rilancio del marchio Ferrari: "Cosa penso del ritorno di Alfa Romeo in Formula1? Pensa come tutti che sia una figata incredibile. Da quando ci siamo impegnati nella ricostruzione del marchio siamo sempre stati convinti che dovesse riconquistare un ruolo nelle corse dove si è fatta la leggenda. Ridiamo ad Alfa Romeo, un marchio premium simbolo dello spirito creativo del Paese, il palcoscenico che le spetta. Un momento speciale anche per il nostro Paese" . La nuova Ferrari sarà presentata il prossimo 22 febbraio. La casa di Maranello presenterà la nuova monoposto via web: rispetto allo scorso anno la vettura non sarà testata il giorno stesso a Fiorano ma la domenica successiva a Barcellona. L'obiettivo della Ferrari nella prossima stagione è obbligatoriamente quello di tornare alla vittoria sia nella classifica piloti che in quella costruttori visto che è da troppi anni che il Cavallino rampante resta a bocca asciutta.