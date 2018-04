Marquez fa cadere Rossi. Lo spagnolo si scusa, ma il box Yamaha lo caccia

Il Gran Premio di Argentina verrà ricordato per tante cose: dalla pole position di Miller all'entrata folle di Marq Marquez su Valentino Rossi. Giro numero 21: il Dottore si sta contendendo la sesta posizione con il campione del mondo in carica che è entrato in maniera troppo decisa e vigorosa sul fuoriclasse di Tavullia che è stato disarcionato dalla sua Yamaha. Rossi è riuscito poi a ripartire ma ha terminato la gara al diciannovesimo posto.

Marquez ha chiuso in quinta posizione ma è stato poi penalizzato di 30 secondi e ha chiuso la gara al diciottesimo posto della classifica. Al termine della gara lo spagnolo ha subito provato ad entrare nel box Yamaha per chiedere scusa a Rossi ma Uccio, grande amico del 39enne, gli ha intimato di uscire immediatamente e di tornare in un secondo momento. Tra i due, si sa, non corre buon sangue ma questo ennesimo episodio potrebbe acuire ancora di più le tensioni. Di sicuro Marquez poteva evitare di entrare in maniera così decisa visto che era difficile che riuscisse a passare sull'interno, così come testimonia il video:

