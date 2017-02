Marquez punge Valentino Rossi: "Vinales va già più forte di lui"

Marc Marquez non ha un buon rapporto con Valentino Rossi per via di quanto successo due anni fa. Il giovane spagnolo ha commentato la tre giorni di prove in cui ha fatto molto fatica a domare la sua Honda. Il classe 93 ha chiuso al secondo posto dietro al connazionale, pilota della Yamaha, Maverick Vinales: "Non è come un anno fa, quando qui eravamo molto lontani dai primi e non capivo nulla di quel che succedeva. Ora conosciamo i problemi, però in Giappone in queste settimane dovranno lavorare tanto per risolverli".

Marquez, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha poi pungolato Valentino Rossi: "Maverick sta girando forte, si trova bene con la Yamaha e fa questi proclami. Però quando iniziano le gare è tutto diverso. Non so chi sarà più pericoloso, Valentino ha più esperienza, ha voglia, ogni domenica te lo ritrovi lì, anche se come velocità pura, sul giro, vedo Maverick più forte. Se la loro armonia durerà? Dipende dal ruolo che hai in squadra. Spero che litighino? Sì e no, perché se litighi con qualcuno finisce che vai più forte, per provare a batterlo. Perché, alla fine, è la prima regola di questo mondo, battere il tuo compagno".