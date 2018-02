Maserati Quattroporte rinnovata e più ricca Guidarla è un piacere

Pierluigi Bonora

Courmayeur (Aosta) Inverno in montagna all'insegna di Maserati. La gamma del Tridente è impegnata nel suo Winter Tour mostrandosi, facendosi toccare e provare dai villeggianti nelle più rinomate stazioni sciistiche: Courmayeur, Ortisei, St. Moritz, Crans, Gstaad e altre ancora. E quando si dice provare, si intende provare sul serio, per esempio sulle piste dei ghiacciodromi (come nel nostro caso, ai piedi del Cervino, con al volante prima un istruttore e quindi noi stessi): Filippo Pensotti, quando è alla guida di una Levante SQ4 non fa sconti e, con grande abilità, dimostra come il Suv modenese che nasce a Torino sia in grado di affrontare fondi al limite della praticabilità per la neve e i lastroni di ghiaccio che li ricoprono. Sembra di essere su una pista per le gare di slittino: Levante si lancia tra due muri di neve ghiacciata. Qualche inevitabile brivido (non di freddo), ma il Suv, con tutta l'elettronica di cui dispone e grazie alla competenza di chi lo guida, supera brillantemente la prova.

A un'ora di macchina, intanto, nel piazzale davanti allo Chalet du Jardin de l'Ange, proprio all'inizio della famosa «vasca» di Courmayeur, ecco in bella mostra l'ammiraglia di casa Maserati, la Quattroporte Model Year 2018. All'interno della Lounge, oltre a riscaldarsi, si possono avere tutte le informazioni sulle novità offerte dall'edizione 2018 della berlina che, tra l'altro, celebra il mezzo secolo di successi. «È la vera espressione dell'italian style», sottolinea Enrico Billi, responsabile del marketing prodotto di Maserati. Che aggiunge: «Questa è una vera vettura globale, che ha nella Cina il primo mercato con il 40% delle vendite, seguita dagli Usa con il 30%, il Middle East con il 20% e, quindi, l'Europa con il 10%». Un'ammiraglia che, soprattutto in Cina, è molto ambita dal pubblico femminile, tra manager e imprenditrici la cui età media è intorno a 35 anni. In Europa la versione preferita è la Gran Sport, quella più aggressiva, rispetto alla Quattroporte Gran Lusso.

Dopo il debutto al Salone di Francoforte dello scorso anno, per l'ammiraglia italiana, capace di miscelare nel modo migliore lusso e sportività, è dunque arrivato di presentare equipaggiamenti e novità stilistiche che caratterizzano l'edizione 2018. C'è, per la prima, lo sterzo elettro assistito che abilita le funzioni attive dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida, i cosiddetti Adas. Questo tipo di sterzo garantisce benefici anche all'handling e al comfort.

Il pacchetto di dispositivi di assistenza alla guida è ricco e include le funzioni Highway Assist, Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist e Traffic Sign Recognition. A migliorare la visibilità ci pensano poi i fari Full Led. Le versioni offerte sono quattordici.

All'interno domina il lusso con l'inconfondibile taglio sportivo; il comfort è ai massimi livelli grazie ancora al maggior spazio assicurato dal passo lungo. Finiture e rivestimenti rappresentano il meglio del design e dell'artigianalità italiana. Pelle di pregio e inserti in legno danno un ulteriore tocco distintivo. Potenza e sound sono da autentica sportiva grazie ai motori V8 e V6 benziba e V6 turbodiesel.