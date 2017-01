Matri & Borriello, domenica da bomber

Nell'anticipo domenicale, il Cagliari annichilisce un Genoa indebolito dalle cessioni di questo mercato invernale. A nulla vale il vantaggio siglato da Simeone. I rossoblù, alla quarta sconfitta consecutiva, crollano sotto i colpi dei sardi (doppietta di un ritrovato Borriello). Un'altra goleada è quella del Sassuolo di Di Francesco. I neroverdi, infatti, illudono il Palermo ribaltando la sfida al Mapei Stadium. Polemiche rosanero: «Ha tirato i remi in barca, inaccettabile» ha detto il sindaco Orlando tuonando contro il patron Zamparini. Da segnalare la doppietta di Matri, protagonista del match insieme a Politano e Ragusa, e al redivivo Berardi, che ha servito l'assist per la rete della prima rete di Matri. L'errore dal dischetto di Mchedlidze (parato da Puggioni) conferma l'allergia ai gol dell'Empoli, peggior attacco della Serie A, che strappa all'ex Giampaolo un prezioso pareggio in casa della Samp. Per i toscani è il sesto 0-0 in campionato.