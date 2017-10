Maxi Lopez punge Icardi: "Scrivere una biografia? Lo fanno solo i campioni veri"

Maxi Lopez si è rimesso in discussione all'età di 33 anni e l'ha fatto accettando l'offerta dell'Udinese. Il centravanti argentino, nell'ultima di campionato, ha anche trovato i suoi primi gol in maglia bianconera dopo che nelle prime partite aveva un po' deluso le aspettative. Negli ultimi anni il nome di Maxi Lopez è stato spesso collegato alla sua ex moglie, Wanda Nara, e al suo ex amico Mauro Icardi che ha sposato la bella argentina.

Maxi Lopez e Icardi non si parlano e non sono in buoni rapporti: i media, tra l'altro, non perdono occasione per porre domande scomode all'attaccante dell'Udinese che ancora una volta, ai microfoni del Messaggero Veneto, ha risposto sull'argomento: “Se mi disturba la mediaticità sul mio conto a causa della separazione dalla mia ex moglie Wanda Nara? Io non ho mai dato troppo peso a questa faccenda". Maxi Lopez ha poi risposto sulle intenzioni di scrivere o meno una biografia ed ha riservato una stoccata a Icardi: "Scrivere una biografia? Ho ricevuto 2-3 offerte, ma non mi reputo uno da biografia. Un libro lo possono scrivere i campioni veri, quelli che hanno davvero qualcosa da raccontare..." L'ex Barcellona, Sampdoria, Milan e Torino è poi entrato nello specifico: "Se prima o poi incontrerò Icardi e gli parlerò? Sì, ma non è che questo pensiero mi tolga il sonno"