Mentana difende l'Inter: "Le parole di Elkann sono nocive"

Enrico Mentana, giornalista e grande tifoso dell'Inter, risponde in maniera piccata a John Elkann. Il Presidente della Fiat, nella giornata di ieri, si è scagliato contro il club nerazzurro: “Sono d’accordo con Marotta che l’incapacità dell’Inter a non sapere perdere, anche se dovrebbe essere abituata, è abbastanza stupefacente”. Moratti ha replicato dichiarando che in questi casi servono saggezza e il silenzio di Zhang, mentre Mentana ci va giù duro ai microfoni di fcinter1908.it: "Ho subito detto che la vittoria della Juventus sull’Inter è stata secondo me meritata, per gioco e numero di occasioni. Con la stessa onestà va segnalato oggi un grave caso di emissioni nocive da un modello Fiat: il suo presidente”.

Nel frattempo, il club di Corso Vittorio Emanuele, ha diramato un comunicato ufficiale in risposta alle parole di Marotta ed Elkann: “In risposta alle recenti dichiarazioni apparse sui media, il Club non comprende il motivo per cui Juventus FC continui a riferirsi all’Inter, mentre la nostra attenzione non è mai stata su di loro. Il fatto che ci sia sempre così grande attenzione attorno all’Inter è evidentemente la conferma dell’importanza del Club. Abbiamo, nei toni e nelle sedi appropriate, cercato un confronto su quelle che riteniamo decisioni arbitrali discutibili in una partita importante per noi e per la Serie A. Il nostro pensiero oggi va però solo al futuro, consapevoli di aver fatto una buona gara a Torino nonostante la sconfitta. Ognuno ha la propria storia, noi abbiamo la nostra e ne siamo orgogliosi”.