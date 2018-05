Mercedes CLS atto terzo Eleganza, tecnologia e una Spa per abitacolo

Gabriele Villa

Barcellona Storie di auto e di uomini e donne che le disegnano. E poi ce le propongono con la disinvoltura più accattivante per farcele guidare, testare, valutare. Anche (affiora l'innocuo sospetto) per confonderci le idee al momento della scelta, tra restyling e autentiche innovazioni. Ma noi più che volentieri stiamo al gioco, che in fondo è il gioco più divertente, specie se l'occasione è ghiotta.

E così, puntualmente, quando si è affacciato il momento del piacere della guida noi ci siamo presentati. Sulle strade della Catalogna, a infilare curve, rettilinei e tornanti per saggiare i muscoli di due tra le più recenti creazioni, o, se preferite, ri-creazioni della Stella. La Amg CLS 53 4Matic+ e la CLS 350 d 4Matic: sintetizzando la terza generazione di CLS.

Avete presente il gioco delle differenze, o meglio del «trova le differenze» tra due disegni apparentemente, ma solo apparentemente uguali? Ebbene, la nuova CLS 53 4Matic+ si differenzia, per esempio dalle CLS tradizionali per i quattro terminali di scarico arrotondati. Ma se questo è un dettaglio e vi interessa più scappare via, sappiate che passa da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo in pochi istanti la velocità massima auto-limitata di 250 km/h. Che però, strizzando l'occhio al Driver's Package, porta il limitatore a 270 km/h. Nella carta d'identità anche cambio a 9 rapporti Speedshift Tct Amg, trazione integrale 4Matic+ e sospensioni pneumatiche Ride Control+ Amg. Se andiamo al nocciolo della novità, mentre guidiamo tra tanti tori (veri e in pietra), che sovrastano le strade che percorriamo, o rasentando i flutti di un Mediterraneo un po' nervosetto, l'accento va posto sull'elettrificazione a sostegno dell'unità endotermica di 3 litri, nella Amg CLS 53 4Matic+, di fatto una coupé ibrida con rete di bordo a 48 Volt, e sistema EQ Boost che garantisce un picco di potenza di 22 cavalli.

Risultato? 435 cavalli e 520 Nm di coppia motrice. Non volete sentir parlar di coppia a meno che chi salirà in auto con voi sia interessante come partner di viaggio e dal sex appeal almeno pari, se non superiore all'auto che state guidando? Allora meditate sulla possibilità offerta a bordo dalla gestione comfort dei programmi Energizing (equipaggiamento disponibile a richiesta) che utilizza in modo mirato le funzioni del climatizzatore (compresa la profumazione), dei sedili (riscaldamento, ventilazione, massaggio), del riscaldamento delle superfici e del volante nonché delle impostazioni della luce e della musica, consentendo una cornice speciale dei sistemi finalizzati al wellness a seconda dello stato d'animo o delle esigenze del cliente.

Sei i programmi «settabili»: freschezza, calore, vitalità, piacere, benessere e training (con tre tipi di allenamento: distensione muscolare, attivazione muscolare e balance, con diversi esercizi per ogni tipologia).

In altre parole, è come entrare in una Spa e/o regalarsi un programma di fitness molto personalizzato e nemmeno troppo faticoso. Anzi. Dopodiché, assolutamente rilassati, traghettiamo sulla sponda delle motorizzazioni varate in occasione dell'esordio: due a gasolio, entrambe a 6 cilindri con la CLS 350d 4Matic e la 400d 4Matic, rispettivamente di 286 e 340 cv, con valori di coppia massima di 600 e 700 Nm. Già prevista, a rinforzo della scelta, la versione ibrida, CLS 450 4Matic con un sistema mild hybrid, con il plus di una piccola unità elettrica da 22 cv e un benzina 3.0 da 367 cv. Quién comienza bien. Chi incomincia bene, dicono anche da queste parti.