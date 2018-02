La Mercedes presenta la nuova W09: "Più che una macchina"

Da diverse settimane si sapeva che giovedì 22 febbraio sarebbe stato il giorno della grande presentazione della Mercedes e puntualmente è arrivato. La casa tedesca, via web e da Silverstone, ha presentato la nuova W09, orgoglio di tutta la scuderia. Lo slogan della Mercedes, infatti, dice "Più di una macchina" e hanno ragione visto che negli ultimi 4 anni hanno vinto sempre sia nella classifica costruttori che in quella piloti.

La nuova W09 è simile a quella della passata stagione ma naturalmente è stata migliorata e implementata per dominare anche nel 2018. La Mercedes, come tutte le altre, ha dovuto integrare il famoso Halo, strumento di protezione dei piloti. L'aerodinamica appare sempre fantastica mentre la macchina è stata decorata ad opera d'arte con diversi flussi colorati che ornano la fiancata grazie ad un attento studio di design. Hamilton si è detto felice della nuova monoposto: "Il team ha sempre lavorato, non si è mai fermato. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto fino a oggi. Ho visto il lavoro fatto, ho visto la costanza degli ingegneri, abbiamo lavorato duramente insieme ed è un privilegio per me essere tra i piloti di Formula 1"