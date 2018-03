Mertens dal cuore d'oro: fa il pizzaiolo per i senzatetto di Napoli

Dries Mertens è uno dei giocatori più forti del campionato di Serie A. L'attaccante del Napoli, a livello di numeri, non sta replicando la stagione passata in cui mise a segno 34 reti complessive, di cui 28 in campionato, anche se è uno dei cardini della squadra di Sarri. Il belga ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia ed ha dichiarato di voler restare ancora per tanti anni in azzurro. Il pubblico partenopeo ama Mertens e si augura di poter festeggiare con lui il tanto agognato Scudetto che manca da quasti trent'anni. Il classe '87, però, oltre che ad essere un grande giocatore ha dimostrato di avere un cuore d'oro e di essere un fuoriclasse anche fuori dal rettangolo di gioco.

Il 30enne di Lovanio, infatti, si è reso protagonista di un bel gesto visto che si è messo a tagliare e distribuire tranci di pizza ai senzatetto di Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere.it è già successo altre volte che l'ex Psv Eindhoven si sia travestito da pizzaiolo per i meno fortunati: sempre e rigorosamente ben mimetizzato, con cappellino e occhiali scuri, per non essere riconosciuto. Mertens è un ragazzo timido e non in cerca di ulteriore notorietà: il belga ha semplicemente voluto regalare un sorriso ai meno fortunati. Dries e sua moglie Katrin, inoltre, si recano spesso negli ospedali a far visita ai bambini malati di cancro e non solo: hanno sposato la causa di un rifugio per cani a Ponticelli e adottano cani abbandonati. Forse è anche per questo che il ragazzo è ben voluto dai tifosi del Napoli: per la sua grande umiltà e bontà d'animo Dries è entrato di diritto nei cuori dei supportes azzurri.