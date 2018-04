Messi fantasma umiliato dalla "Maggica"

M AGGICAAA. Magica davvero. Strepitosa Roma, ribalta la cronaca e il risultato, rispedisce a casa il Barcellona presuntuoso, indisponente, molle. Un dato per tutti: il primo tiro in porta di Messi è arrivato al minuto 74, è la fotografia di una crema catalana bruciata dalle fiamme giallorosse. La Roma non ha sbagliato nulla, enormi De Rossi e, su tutti, Dzeko, energica la linea difensiva davanti ai fantasmi blaugrana, Der Stegen ha salvato l’impossibile dalla propria porta ma nulla ha potuto contro la testuggine romanista. Serata disastrosa per la gente di Catalogna, Barcellona smascherato, fuori dalla Champions league e, insieme, Pep Guardiola espulso all’Ethiad e fatto fuori con tutti i supermilioni del Manchester City, dal Liverpool di Klopp e di Salah, un altro ex romanista che ha lasciato il segno in questo dolcissimo martedì di aprile. Data da mandare a memoria, rimonta pazzesca e bella a conferma che il football non è scienza e, soprattutto, nessuno può vivere di rendita. E’ la sconfitta di Lionel Messi, nullo nelle due partite, l’altra faccia del fuoriclasse rivale, Cristiano Ronaldo sempre presente all’appello con il gol e la storia. Roma non dormirà, Roma prepara il derby, Roma capitale di una notte unica, imprevista, imprevedibile e finalmente sua, grazie a questa squadra data per spacciata e meravigliosamente vittoriosa e promossa in semifinale di Champions.