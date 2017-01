Michael Owen sfotte Ronaldo: "Pensavo di essere ingrassato, ma lui..."

"Pensavo di essere ingrassato... fino a che non ho visto il mio vecchio amico Ronnie". È lo sfottò di Michael Owen a Ronaldo.

L'ex giocatore ha partecipato assieme al brasiliano e ad altri vincitori del Pallone d'oro alla consegna del prestigioso trofeo calcistico a Cristiano Ronaldo. Ma dopo la cerimonia, il calciatore ha pubblicato un'impietosa foto su Twitter in cui Ronaldo appare decisamente sovrappeso rispetto agli anni in cui era considerato uno dei giocatori più forti al mondo. Scatenando ilarità, ma anche qualche protesta da chi chiede rispetto per chi ha in qualche modo fatto la storia del calcio.