Il Milan adesso punta sul Kun Aguero

Il Milan prepara già i colpi per il mercato di gennaio. E di fatto la società è pronta a rinforzare ancora una volta il reparto offensivo. Il nome in pole position è quello del Kun Aguero. Secondo la stampa britannica il passaggio dal Manchester City al Milan potrebbe concretizzarsi con un'offerta da 89 milioni di euro. Già la scorsa estate i rossoneri avevano provato a portare a casa l'attaccante del ManCity per un probabile arrivo di Alexis Sanchez. Poi l'affare tra Arsenal e Manchester City è sfumato, così Aguero è rimasto in Premier. Ma a gennaio i giochi si riaprono e lo scambio in Gran Bretagna lo danno praticamente per fatto con un Kun Aguero in uscita pronto a volare a Milano. Di fatto con l'arrivo del Kun il reparto offensivo dei rossoneri sarebbe sovraffollato con Andre Silva, Kalinic, Cutrone, Suso e Aguero. Ma va considerato un fattore determinante: il Milan ha l'obiettivo primario di raggiungere un piazzamento in Champions. L'esperienza di un giocatore come Aguero nel reparto d'attacco potrebbe servire anche nel percorso in Europa League.