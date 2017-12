Milan, Berlusconi: "Gattuso? Cambi modulo o non andrà da nessuna parte"

Il Milan sta passando un momento davvero difficile in questa travagliata stagione. Dopo i lauti investimenti estivi, fatti sul mercato da Fassone e Mirabelli, la squadra rossonera occupa solo l'ottavo posto in classifica a meno 18 dal Napoli capolista e a meno 14 dalla zona Champions League, obiettivo dichiarato del club di via Aldo Rossi. Qualche tempo fa Fedele Confalonieri aveva parlato del dolore di Silvio Berlusconi nel vedere il suo Milan in queste condizioni. Il Cavaliere, intervistato da Premium Sport h confermato il suo sentimento: "Soffro e provo un forte dolore perché le cose non stanno andando come dovrebbero. E non sono d'accordo sull'utilizzo di alcuni giocatori e sul modulo usato in questo periodo"

Berlusconi, da grande conoscitore di calcio qual è, è poi entrato nello specifico sul modulo utilizzato dal Milan: "Non è possibile giocare con una sola punta, che spesso si trova in difficoltà in mezzo ai tanti difensori avversari. La soluzione? Semplice: due attaccanti con Bonaventura trequartista". L'ex patron del club rossonero ha poi parlato dei top player presenti in rosa e ha dato un consiglio a Gennaro Gattuso: "Top player nel Milan attuale? Tre, non di più. Oltre a Bonaventura, non così inferiore rispetto a Kakà, vedo i soli Donnarumma e Suso. Gattuso? Io voglio fare un grosso 'in bocca al lupo' al bravo Rino. Gli faccio tanti auguri, ma ancora oggi vedo il modulo sbagliato: con un solo attaccante non si va da nessuna parte".