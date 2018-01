Il Milan blinda Suso: "Non lo vendiamo nemmeno per 80 milioni di euro"

Suso è uno dei pezzi pregiati del Milan di Gennaro Ivan Gattuso. L'esterno offensivo spagnolo è uno dei punti fermi dei rossoneri e da poco tempo ha anche rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2022. Il 24enne di Cadice, secondo voci provenienti dalla Spagna, piace e non poco al Liverpool, squadra nella quale Suso ha già giocato per diverse stagioni prima di arrivare a parametro zero al Milan.

Il club di via Aldo Rossi, però, ha subito messo a tacere queste voci e l'ha fatto direttamente sul proprio sito ufficiale, nel consueto appuntamento mattutino con l'Edicola Rossonera: "Con Suso, il Milan è stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro, era stata la battuta zoccolo duro del confronto con il campione spagnolo che ha prolungato il contratto con il Milan nello scorso mese di settembre. Un’operazione molto importante". A fine stagione, però, le cose potrebbero cambiare anche perché bisognerà vedere dove arriverà il Milan in campionato. Fassone, qualche settimana fa disse che in caso di mancata qualificazione all'Europa qualche big potrebbe partire: vista la bagarre in classifica, questa è un'eventualità da tenere in considerazione.