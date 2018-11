Milan, Bonaventura rischia l'operazione al ginocchio. Lo stop sarà di 5 mesi

Il Milan perde i pezzi, in tutti i sensi. Dopo Mattia Caldara, Mateo Musacchio e Lucas Biglia che saranno costretti ad un lungo stop ecco aggiungersi alla lista un altro dei titolari di Gennaro Gattuso: Giacomo Bonaventura. Il 29enne di San Severino Marche, infatti, rischia di doversi operare al ginocchio sinistro e di restare fermo per un periodo compreso tra i tre e i cinque mesi. Il giocatore è fermo dallo scorso 25 ottobre e il suo problema alle cartilagini del ginocchio sta preoccupando e non poco lo staff medico rossonero che sta meditando l'operazione per tentare di risolvere in via definitiva il guaio fisico dell'ex calciatore dell'Atalanta.

L'articolazione è ancora molto infiammata nonostante quasi venti giorni di stop forzato e se dovesse finire veramente sotto i ferri la sua stagione potrebbe già essere conclusa dato che potrebbe rientrare per le ultime cinque/sei partite del campionato. Per il momento lo staff medico sta cercando di risolvere il suo problema con tecniche meno invasive rispetto all'intervento chirurgico ma se ce ne sarà bisogno Gattuso perderà un altro calciatore fondamentale. A gennaio toccherà a Leonardo e Maldini intervenire in maniera oculata sul mercato per cercare di tamponare una situazione che si sta facendo davvero complicata sul fronte infortuni.