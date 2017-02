Milan-Caceres, fumata nera: salta l'accordo con l'ex Juventus

Martin Caceres ha detto no al Milan: il difensore uruguaiano dopo aver superato le visite mediche, durate tante ore tra la clinica Madonnina e Milanello, ha preferito declinare l'offerta dei rossoneri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'ex Juventus ha rifiutato l'offerta di Adriano Galliani che gli offriva un contratto fino al 30 giugno. L'amministratore delegato rossonero avrebbe offerto all'ex Siviglia e Barcellona una cifra compresa vicina ai 400.000 euro, comprensivi di bonus e legati alle presenze, ma Caceres ne voleva più del doppio.

Dopo le trattative sfumate con Trabzonspor e Fiorentina, Caceres dunque ha detto no anche al Milan che aveva assoluto bisogno di un rinforzo in difesa visto che tutti i terzini della rosa di Montella, tranne l'oggetto misterioso Leonel Vangioni, sono infortunati o acciaccati. Antonelli e De Sciglio non sono stati convocati per la sfida contro la Sampdoria, mentre Abate e Calabria stringendo i denti sono stati inseriti nella lista dal tecnico rossonero che con Caceres avrebbe avuto un'alternativa in più vista la sua grandissima duttilità.