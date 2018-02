Il Milan cala il poker a Ferrara: 4-0 alla Spal e aggancio alla Sampdoria

Il Milan di Gennaro Ivan Gattuso ottiene un altro risultato positivo e riparte subito dopo il pareggio di Udine. I rossoneri hanno avuto la meglio sulla Spal di Leonardo Semplici per 4-0 frutto della doppietta di Patrick Cutrone e delle reti di Lucas Biglia e Fabio Borini, alla prima gioia con la maglia del Milan. La gara è stata equilibrata solo nel primo tempo, mentre nella ripresa il Diavolo ha ingranato la quarta ed ha dato uno strappo decisivo. Con questo successo la squadra di Gattuso aggancia la Sampdoria al sesto posto, mentre la Spal resta terzultima con il suo allenatore che rischia seriamente l'esonero.

Il Milan passa subito in vantaggio nel primo tempo al 2': traversone di Suso per Romagnoli che di testa impegna severamente Meret, sulla respinta Cutrone fa 1-0 con il destro. La Spal prova una reazione ma non riesce mai a trovare il pertugio giusto per far male a Donnarumma. Calhanoglu al 34' va vicino al bersaglio grosso con il destro e un minuto dopo Bonaventura chiama alla parata Meret. Al 38' Viviani stampa una punizione sul palo a Donnarumma battuto. Nella ripresa il Milan attende sornione la Spal e al 65' piazza il gol del 2-0 ancora su Cutrone che approfitta di un'altra incertezza di Meret per realizzare la sua prima doppietta in Serie A, il dodicesimo gol stagionale. Passano 6 minuti e il Milan cala il tris con Biglia che da fuori area con un bel destro piazzato non lascia scampo al numero uno dlela Spal. Al 90' Borini cala il poker con un bel sinistro su assist di Montolivo.