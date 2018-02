Il Milan cala il tris in Bulgaria: 3-0 al Ludogorets e qualificazione al sicuro

Il Milan di Gennaro Gattuso non stecca in Bulgaria contro il modesto Ludogorets. I rossoneri hanno vinto senza particolari patemi d'animo contro i padroni di casa frutto delle reti di Cutrone, nel primo tempo, e di Rodriguez, su rigore, e di Borini nella ripresa. Con questo rotondo risultato il Milan potrà giocare in scioltezza la sfida di ritorno in programma giovedì prossimo al Meazza. Gattuso, sicuramente, farà turnover per dare fiato ai titolari visto che domenica prossima ci sarà la trasferta contro la Roma di Di Francesco.

Primo tempo a bassi ritmi in Bulgaria con il Milan che controlla bene le offensive del Ludogorets pur senza mai rendersi pericoloso in zona offensiva. Dopo un paio di brividi nell'area di rigore rossonera è il Diavolo a passare in vantaggio in pieno recupero del primo tempo con Cutrone che svetta di testa su assist al bacio di Calhanoglu. Il Milan parte forte nella ripresa ma Dyakov colpisce la traversa al 55'. Sette minuti dopo Moti mette giù Cutrone e l'arbitro concede il rigore: dal dischetto Rodriguez non perdona. In pieno recupero, al 91', Borini fa tris con un bel tiro al volo su assist di Kessié.