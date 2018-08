Il Milan continua il pressing sulla Lazio: Milinkovic-Savic obiettivo concreto

Il Milan non perde la speranza di poter arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, nonostante le parole di facciata e di smentita da parte del direttore dell'area tecnica del club rossonero Leonardo. Il serbo sarebbe il colpo perfetto per completare la rosa di Gennaro Gattuso anche se in queste ultime ore sono arrivati altri due rinforzi come Tiemoué Bakayoko e Diego Laxalt, ex giocatore di proprietà dell'Inter che domani sosterrà le visite mediche. Il mercato ha già portato in dote Alen Halilovic, Pepe Reina, Ivan Strinic, Mattia Caldara e Gonzalo Higuian. Questi ulteriori due colpi di mercato rendono ancora più forte la rosa di Gattuso che dovrà affrontare tre competizioni come campionato, Europa League e Coppa Italia.

I rossoneri, inoltre, hanno ceduto un solo big come Bonucci e se dovesse davvero arrivare Milinkovic-Savic sarebbe la ciliegina su una torta davvero appetitosa. Per convincere Lotito, però, servono offerte concrete ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre alte, più un paio di contropartite gradite. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Milan è pronto a offrire subito 30 milioni di euro, Bonaventura e Borini come contropartita e 50 milioni a giugno per il riscatto. Non sarà una trattativa facile anche perché il tempo stringe e mancano due giorni alla chiusura del mercato con il Real Madrid di Perez che attende sornione per piazzare il colpo visto che il mercato in Spagna chiuderà il 31 agosto. Vedremo se alla fine il Milan condurrà in porto l'affare o se resterà solo un sogno di mezza estate.