Milan-Donnarumma, c'è il rinnovo: quadriennale da 6 milioni di euro a stagione

Nella querelle Milan-Donnarumma hanno vinto tutti: il club che si terrà stretto il proprio portiere, il giovane di Castellammare di Stabia che andrà a guadagnare come un top player e soprattutto il suo agente Mino Raiola che è riuscito nell'intento di far sottoscrivere un contratto milionario al suo assistito. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Gigio firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2021 da 6 milioni di euro netti a stagione. Inizialmente si parlava di un quinquennale ma l'alto ingaggio ha fatto scendere di un milione il compenso al portiere rossonero.

Donnarumma si porterà al Milan anche il fratello Antonio che percepirà un milione di euro a stagione per ricoprire il ruolo di terzo portiere. La clausola rescissoria sarà così composta: 50 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions League nelle prossime stagioni e 100 milioni per un Milan piazzato dal quarto posto in su. Il classe '99 è atteso a Milanello l'11 luglio al rientro dalle sue vacanze ad Ibiza ma già entro domenica potrebbe apporre la firma sul rinnovo. La rosea ha poi paragonato il 18enne Donnarumma con altri fenomeni del calcio che alla sua età percepivano molto meno: si va dai2,1 milioni di euro di Cristiano Ronaldo, all'1,2 di Messi al Barcellona, fino ad arrivare ai "soli" 0,4 milioni percepiti da Buffon al Parma 0,4.