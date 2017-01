Milan, ecco il rinforzo per Montella: ufficiale l'arrivo di Deulofeu

La tanto attesa fumata bianca è arrivata: Gerard Deulofeu è ufficialmente un giocatore del Milan. Lo spagnolo, classe 94, arriva alla corte di Vincenzo Montella in prestito oneroso fino al 30 giugno: i rossoneri hanno investito circa 750.000 euro per avere l'ex talento di proprietà del Barcellona. Lo spagnolo ha sostenuto le visite mediche in mattinata e intorno dopo le 13 si è diretto a Casa Milan per firmare il contratto con il club di via Aldo Rossi.

Il Milan, con un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver preso in prestito il giocatore e anche l'Everton ha ufficializzato la cessione dell'attaccante spagnolo su Twitter:

Deulofeu ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni, dovrebbe scegliere la maglia numero 7 e potrebbe anche essere convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì allo Juventus Stadium.