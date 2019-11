Il Milan ferma il Napoli di Ancelotti: finisce 1-1 al Meazza

Finisce con uno scoppiettante e divertente 1-1 il match del Meazza tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti. La sfida è stata equilibrata e ricca di occasioni da rete con i rossoneri che hanno giocato meglio rispetto agli avversari soprattutto nel primo tempo. Al gol di Lozano ha risposto Bonaventura che torna al gol con i rossoneri dopo i tanti problemi fisici accusati nell'ultimo anno e mezzo. Il risultato finale rispecchia quanto visto in campo anche se questo pareggio non serve a nessuna delle due squadre con il Napoli che sale a quota 20 punti, a meno 15 dalla Juventus capolista, il Milan invece sale a quota 14 e resta ancora in una posizione di classifica difficile.

Il Milan parte forte già dai primissimi minuti e al 6' Piatek di testa per poco non c'entra il bersaglio grosso. Ancora Piatek al 18' ci prova con una grande rasoiata e al 21' Romagnoli stacca di testa e blocca Meret. Insigne al 23' semina il panico nell'area di rigore del Milan e va al tiro a giro: incrocio dei pali ma sulla ribattuta di testa Lozano sigla l'1-0. Al 28' il Milan però pareggia con Bonaventura che riceve palla da Krunic e fa secco Meret. Callejon si mangia il gol del 2-1 al 32' e per poco Hysaj non sfiora il goffo autogol al 35'. Rebic si divora il vantaggio al 41' e in pieno recupero il tiro di Bonaventura viene deviato tra le braccia di Meret.

Nella ripresa ci prova Koulibaly in rovescia al 49' ma la palla esce fuori di poco. Bonaventura ci prova dalla distanza al 55' ma Meret respinge con i pugni. Insigne va al tiro al 57' ma la palla è lenta e non impensierisce Donnarumma. Paquetà ci prova con un gran destro al 75': ma è centrale non impensierisce Meret. Koulibaly compie un miracolo su Piatek in scivolata al 79' e Donnarumma alll'83' neutralizza il tentativo di Mertens. Allan ci prova da fuori area al 91' ma Donnarumma respinge con i pugni. Mertens ci prova con un tiro velleitario nel finale che si spegne fuori alla sinistra dell'estremo difensore rossonero.

Il tabellino

Milan: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Paquetà, Biglia (74' Calabria), Krunic, Rebic (46' Kessie) Piatek (85' Rafael Leao), Bonaventura

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj, Callejon (59' Mertens), Allan, Zielinski, Elmas, Insigne (65' Younes), Lozano (83' Llorente)

Reti:

