Milan, Galliani lavora in uscita: via Honda, Vangioni e Ely

Il Milan in questo mercato di gennaio cercherà di snellire la rosa cedendo quei giocatori che non stanno praticamente trovando spazio nell'undici di Vincenzo Montella. Luiz Adriano, attaccante classe 87, a breve diventerà ufficialmente un giocatore dello Spartak Mosca. L'ex Shakthar Donetsk non sarà l'unico a salutare Milanello visto che anche Leonel Vangioni, Keisuke Honda e Rodrigo Ely sono già con le valigie in mano.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il compito di Galliani non sarà affatto facile e il Milan guadagnerà davvero poco dalla cessione di questi calciatori, ma l'intento è quello di alleggerire il monte ingaggi. Honda ha tante richieste dalla MLS e in rossonero guadagnerà circa 5 milioni di euro lordi fino a giugno, più o meno 2,5 netti. Rodrigo Ely e Leonel Vangioni, invece, guadagnano meno del giapponese ma hanno contratti più lunghi che scadranno entrambi nel 2019. Il mercato del Milan, dunque, sta entrando nel vivo per quanto riguarda le uscite, mentre per quanto concerne le entrate l'ammnistratore delegato rossonero dovrà fare di necessità virtù visto che la campagna acquisti sarà quasi totalmente autofinanziata.