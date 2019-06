Milan, Giampaolo ha una richiesta: Schick da affiancare a Piatek

Il Milan ha ufficializzato nella giornata di ieri l'ingaggio di Marco Giampaolo che è dunque il nuovo allenatore del club rossonero. L'ex tecnico della Sampdoria approda finalmente in una grande squadra e il suo compito sarà quello di rilanciare alcuni giocatori che non hanno reso secondo le aspettative nelle stagioni precedenti. Rade Krunic è già stato messo sotto contratto, mentre nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più circa il futuro di Stefano Sensi, con il Milan in pole position, Amidou Diawara e tanti altri obiettivi di mercato. Giampaolo vuole giocatori di qualità per sviluppare il suo consueto 4-3-1-2 dove ci sarà sicuramente Lucas Paquetà alle spalle delle due punte.

Se un centravanti è certo, ovvero l'ex genoano Piatek, arrivato a Milano a gennaio per 35 milioni di euro, l'altro è ancora un'incognita dato che Patrick Cutrone potrebbe lasciare il Milan per far spazio a Patrik Schick che in una stagione alla Sampdoria con Giampaolo ha reso alla grande con tredici reti in 35 presenze totali. Il ceco nell'estate del 2017 è passato alla Roma per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ma ha ampiamente deluso le aspettative segnando appena otto gol in 58 gettoni complessivi e in due stagioni totali. L'idea del nuovo tecnico del Milan è quella di rilanciarlo, magari in coppia con Piatek per creare un attacco tutto fisico e qualità. L'unico ostacolo resta la Roma che vorrà rientrare dell'investimento fatto due estati fa e che non può dunque venderlo ad una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. Ora toccherà a Maldini e Gazidis approcciarsi con la dirigenza giallorossa, ancora priva di un direttore sportivo, per capire i margini di trattabilità e di fattibilità.