Milan-Juve, niente fischi per Higuain

Questa sera gli occhi del mondo saranno focalizzati principalmente sue due eventi calcistici di spessore: la finale di Copa Libertadores e la sfida tra Milan e Juventus (LEGGI QUI). Soprattutto su quest'ultima ci sarà molta attenzione: è la sfida degli ex, tra cui c'è Gonzalo Higuain. L'addio dell'argentino ha fatto molto discutre tutto il mondo bianconero: è nota la forte decisione intrapresa dai dirigenti della Vecchia Signora, che hanno "costretto" il numero 9 a lasciare la squadra per far spazio a Cristiano Ronaldo. Dunque scordiamoci fischi per il Pipita: da parte dei tifosi del club piemontese ci sarà un'accoglienzza affettuosa.

Juve, accoglienza affettuosa per il Pipita