Milan, Kessie in tackle su Montella: "Con lui lavoravamo poco"

Franck Kessie è stato uno degli investimenti più importanti fatti dal Milan in estate e con l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera è diventato uno dei punti di forza della squadra. L'ivoriano sta confermando quanto di buono fatto vedere nella passata stagione con la maglia dell'Atalanta: forza fisica, visione di gioco, tempi di inserimento e progressioni palla al piede sono le sue caratteristiche principali anche se con Vincenzo Montella queste sue peculiarità non erano per nulla uscite fuori. Ora, invece, è uno dei cardini del centrocampo rossonero che con Biglia e Bonaventura ha trovato il suo giusto equilibrio.

Il Milan con Montella stentava ad ingranare mentre con Gattuso ha letteralmente svoltato e ora sogna di potersi qualificare alla prossima Champions League. Kessie, al termine del match vinto per 2-0 contro la Roma di Eusebio Di Francesco, ha elogiato il lavoro del tecnico calabrese, punzecchiando quello campano, attualmente alla guida del Siviglia: "Nella gara di andata non avevamo giocato male, ma alla fine abbiamo perso. Oggi invece siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Lo spogliatoio è unito come prima, ma Gattuso ci sta facendo lavorare di più e questo si vede in campo, con Montella lavoravamo poco”.