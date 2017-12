Milan, l'affondo di Mino Raiola: "Lasciate stare Donnarumma: il problema è Mirabelli"

Mino Raiola con un comunicato stampa difende il suo protetto, Gigio Donnarumma; loda il ruolo positivo di di Fassone e Gattuso e punta il dito contro il ds Mirabelli, diventato il nemico numero 1.

Il comunicato dell'agente sportivo

" Prendo atto di quello che dice Mirabelli su di me e contro di me, dopotutto siamo in un paese democratico e può dire quello che pensa. Mirabelli ha un problema personale contro di me e usa Gigio Donnarumma per attaccarmi ": scrive il procuratore. Ma il documento non finisce di certo qui: " Ma io non ne farò un circo mediatico e, ancor di più, non voglio che questo venga fatto sulla pelle di Gigio. Risponderò a Mirabelli nei luoghi appropriati e al momento giusto. Gigio non c’entra niente e non ha fatto niente di male e quindi non è giusto strumentalizzarlo per fare guerra a me. Anche perché è evidente a tutti che il problema del Milan non è Gigio, né tantomeno Antonio. Stranamente poi né Mirabelli, né la società hanno commentato lo striscione che è apparso ieri allo stadio. Noi non abbiamo mai imposto al Milan di prendere Antonio ". E ancora: " E’ stata una scelta tecnica di Mirabelli che ora dovrebbe quanto meno difendere. Vi voglio ricordare che questa estate c’erano offerte economiche e professionali per Gigio che nessun calciatore avrebbe mai rifiutato. Ma Gigio e la sua famiglia hanno fatto una scelta con il cuore . E io ho rispettato tale scelta".