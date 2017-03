Milan, Montella bacchetta gli arbitri: "Non ammonite mai i giocatori della Juve"

Sono passati 18 giorni dall'infuocato match giocato allo Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Vincenzo Montella. L'arbitro Massa concesse un rigore ai bianconeri a tempo scaduto scatenando l'ira dei giocatori rossoneri, con Bacca e Donnarumma in prima linea. Il tecnico del Milan tenne fin da subito un atteggiamento sereno e pacato, nel post partita, per non alimentare troppe polemiche, ricevendo consensi e complimenti da parte di tutti.

Maurizio Sarri, ieri, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della Panchina d'Oro 2016 beffando di pochi voti proprio Allegri. Secondo quanto riporta calciomercato.com, dopo la premiazione, allenatori, arbitri e dirigenti si sono incontrati, a porte chiuse e pare che Montella sia tornato a parlare di Juventus-Milan, lamentandosi non tanto del rigore concesso al 95, che ha deciso l'incontro in favore della Vecchia Signora, quanto per l'atteggiamento da parte dei giocatori bianconeri, sempre pronti a scatenarsi e a protestare con l'arbitro ma mai ammoniti dai direttori di gara.