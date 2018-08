Il Milan non molla Milinkovic-Savic: Lotito gli vuole rinnovare il contratto

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei centrocampisti più forti in circolazione con Claudio Lotito che sa bene di avere tra le mani un vero e proprio gioiello. Il numero uno della Lazio sarebbe pronto a cederlo ma per una cifra vicina ai 120-130 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, il giocatore sarebbe prossimo al rinnovo di contratto fino al 2023 con uno stipendio che si avvicinerebbe agli oltre 3 milioni di euro a stagione. Il classe '95 per diversi mesi è stato seguito da Real Madrid e Juventus ma ora sembra che sia finito nel mirino del Milan che piazzerebbe un grandissimo colpo di mercato nel caso dovesse riuscire a concretizzarlo. Secondo i rumors ci sarebbe stato un incontro a Cortina tra alcuni emissari di Elliott e Claudio Lotito che però non vorrebbe cederlo.

Leonardo è stato cauto circa questa presunta trattativa e ha sempre negato la possibilità di poter arrivare al giocatore della Lazio ma in realtà pare che qualcosa sotto ci sia. Lotito vuole 120-130 milioni di euro per cederlo subito e preferirebbe venderlo a titolo definitivo subito piuttosto che in prestito con diritto di riscatto fissato a cifre molto alte. Il Milan introdurrebbe nell'affare anche i cartellini di Giacomo Bonaventura ed eventualmente quello di Fabio Borini ma Lotito non molla e oltre a rinnovare il contratto del 23enne serbo vorrebbe introdurre la clausola rescissoria monstre da 150 milioni di euro. Mancano pochi giorni al termine del mercato in Italia anche se in Germania, Francia e Spagna terminerà il 31 agosto e non il 17 come in Serie A: vedremo se Milinkovic-Savic sarà davvero ceduto in Italia o all'estero o se resterà ancora per un anno alla corte di Simone Inzaghi.