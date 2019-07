Milan, nuovo colpo per il centrocampo: arriva Bennacer

Nuovo colpo per il centrocampo, il Milan ha chiuso l'acquisto di Ismael Bennacer, regista algerino in forza all'Empoli.

Dopo gli arrivi di Krunic e Theo Hernandez, i rossoneri hanno praticamente definito con l'Empoli l'acquisto Ismael Bennacer, che firmerà un contratto di cinque anni da 1,3 milioni netti a stagione, un'offerta superiore a quella della Fiorentina da tempo sulle tracce del giocatore. Al club del presidente Corsi vanno invece 16 milioni di euro più bonus. Per l'ufficialità è soltanto questione di ore.

Una virata decisa da parte della società rossonera che ha battuto la concorrenza di club del nostro campionato e anche esteri. L'algerino classe 1997, messosi in mostra quest'anno nelle file dell'Empoli con una stagione eccellente, va a rinforzare il reparto già puntellato dall'arrivo del croato Krunic sempre dall'Empoli. Bennacer, attualmente impegnato con la Nazionale algerina in Coppa d'Africa, verrà impiegato come play-maker davanti alla difesa da Marco Giampaolo nel suo classico 4-3-1-2, un acquisto senza dubbio mirato che soddisfa a pieno le richieste del tecnico abruzzese.

Intanto prosegue a pieno ritmo il mercato rossonero, si complica la pista che porta allo spagnolo Dani Ceballos. L'inserimento del Siviglia e di alcuni club inglesi, su tutti il Liverpool ha di fatto fatto calare le chances del club di via Aldo Rossi, privo dell'appeal delle coppe europee. Caldo anche il fronte cessioni, sempre più lontano da Milanello l'argentino Lucas Biglia offerto alla Fiorentina nella trattativa per Jordan Veretout mentre sono in corso riflessioni sul futuro di Patrick Cutrone, il giovane centravanti milanista che sembrava destinato alla partenza ora potrebbe restare alla corte di Giampaolo.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?