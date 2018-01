Il Milan pensa già alla prossima stagione: in attacco spunta Dzeko

Il Milan di Gennaro Gattuso vuole concludere al meglio questa stagione, disgraziata in quasi tutta la seconda parte del 2017. I rossoneri puntano a vincere la Coppa Italia e possibilmente anche l'Europa League, anche se non sarà facile visto che le avversarie sono agguerrite e soprattutto il Diavolo deve ancora dimostrare di aver trovato un'identità ben precisa. Il vero problema dei rossoneri sembra essere la sterilità dell'attacco che non riesce a capitalizzare quanto prodotto dalla squadra.

Nikola Kalinic è entrato in un tunnel senza fine e i tifosi del Milan l'hanno già scaricato, André Silva è l'oggetto misterioso e oneroso del mercato estivo della premiata ditta Fassone-Mirabelli, mentre Cutrone ha qualità da vendere ma è anche molto giovane e acerbo per affidargli, a pieno, la titolarità. Per queste ragioni il Milan si sta cautelando in vista della prossima stagione e secondo Tuttosport ha messo nel mirino Edin Dzeko. L'attaccante della Roma, che compirà 32 anni a marzo, sarebbe il profilo giusto per garantire un certo numero di gol, anche se il club di Pallotta per cederlo vuole almeno 20-25 milioni di euro.