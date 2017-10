Il Milan perde il derby: il popolo dei social si scaglia contro Bonucci

L'Inter ha vinto il derby della Madonnina contro il Milan al 90' grazie ad un rigore del suo capitano Mauro Icardi. I nerazzurri hanno vinto per 3-2 grazie alla tripletta di Maurito che ha reso vani i gol di Suso e l'autorete di Handanovic. L'Inter vola così a quota 22 punti, frutto di 7 vittorie e un pareggio, con solo 5 gol subiti, miglior difesa della Serie A, insieme al Napoli prossimo avversario della squadra di Spalletti sabato 21 ottobre.

Se l'Inter ride, il Milan di Vincenzo Montella piange. I rossoneri, infatti, hanno incassato la quarta sconfitta in campionato su 8 e sono già distanti 12 punti dalla vetta della classifica, 10 punti dai cugini e 7 punti dalla Champions League. Uno dei più criticati, ormai da inizio stagione, in casa rossonera è Leonardo Bonucci: pagato 42 milioni di euro in estate, l'ex difensore della Juventus non sta riuscendo ad esprimersi sui suoi livelli abituali e anche ieri è stato colpevole nei due gol realizzati da Icardi.

Il popolo del web non ha perdonato Bonucci reo che è stato letteralmente ridicolizzato in occasione dei primi due gol dell'Inter. Ecco alcuni dei commenti su Twitter:

Continuo a dire che senza Barzagli e Chiellini, #Bonucci è 'senza equilibri'#InterMilan — Antonio Alicastro (@antoal_92) 15 ottobre 2017

#InterMilan

1-0 goal di Icardi

Ma provate a dire chi poteva prendere la palla prima di lui ma non ci arriva ?

Si proprio #Bonucci — Gandalf il grigio (@GandalfIl) 15 ottobre 2017

#Bonucci è un Ranocchia che ha avuto la fortuna di giocare con Chiellini e Barzagli. — Flower (@Gloria_MissFlow) 15 ottobre 2017