Il Milan pesca in casa Napoli: accordo triennale con Reina

Pepe Reina è uno dei punti di forza del Napoli di Maurizio Sarri ma lo sarà solo fino a fine stagione. Il 35enne spagnolo, infatti, si legherà al Milan per le prossime tre stagioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha avvertito il club di Aurelio De Laurentiis di aver preso contatti con il loro giocatore e avrebbe anche ricevuto il benestare della società azzurra. Reina, dunque, arriverà a parametro zero alla corte di Gattuso o del prossimo allenatore rossonero.

Non c'è ancora niente di ufficiale ma Reina farà parte della rosa del Milan a partire dalla prossima stagione e ancora non si sa se ricoprirà il ruolo di primo portiere al posto del possibile partente Gianluigi Donnarumma o se andrà a fare il secondo proprio dietro a Gigio. L'estate dei rossoneri, infatti, sarà sicuramente infuocata per quanto riguarda la situazione del numero uno di Castellammare di Stabia che ha tante richieste da club esteri, soprattutto dal Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. Reina, però, si augura di lasciare Napoli con la vittoria del tricolore anche se il testa a testa con la Juventus è molto serrato.