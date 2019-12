Milan, Rafael Leao pizzicato in discoteca mentre beve e fuma

Il Milan è una vera e propria polveriera dopo la pesante sconfitta rimediata a Bergamo contro la scatenata Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha inflitto ai rossoneri un pesante passivo, 5-0. La gara è stata dominata dai nerazzurri che nella ripresa hanno dilagato segnando a valanga. A fine del match Stefano Pioli ci ha messo la faccia mettendo tutti davanti alle proprie responsabilità: "Abbiamo sbagliato partita contro l'avversario peggiore, ma non siamo questi e non possiamo permetterci giornate così. Siamo tutti responsabili, tutti gravemente insufficienti, io per primo".

Più duro è stato il dirigente Zvonimir Boban che ha definito letteralmente imbarazzante la prestazione fornita dal Milan nella gara disputata nel nuovissimo Gewiss Stadium: "La prestazione non c'è stata, fa molto male. Addirittura imbarazzante, questo non può essere il Milan. Oggi è giusto essere sconcertati perché si tratta di una sconfitta terribile, è tremendo perdere 5-0. Dobbiamo pensare tanto e pensare bene, reagire ed avere carattere".

Anche Salvini ha voluto dire la sua paragonando questo Milan all'attuale Governo e ha definito i giocatori "indegni della maglia". I calciatori a fine partita erano tutti mortificati per la sconfitta con capitan Alessio Romagnoli e il portiere Donnarumma con gli occhi lucidi. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, non proprio tutti hanno somatizzato nella stessa maniera la pesante sconfitta di Bergamo.

Il giovanissimo Rafael Leao, infatti, sarebbe stato immortalato in una nota discoteca milanese mentre fuma una sigaretta e beve alcolici non curandosi del fatto che qualcuno potesse riconoscerlo, probabilissimo vista la notorietà del club per il quale ha sottoscritto un ricco contratto. La cosa che ha più infastidito i tifosi è la mancanza di rispetto dopo una delle sconfitte più pesanti nella storia del club di via Aldo Rossi.

Ma menomale che abbiamo giocatori come Leao che ci tengono alla magli... Ah no. pic.twitter.com/0sNFfUYSmF — Danilo Vitro' (@DVACMILAN) December 23, 2019

I tifosi sui social si sono scatenati nei confronti del 20enne portoghese arrivato in estate per oltre 30 milioni di euro per "sostituire" i partenti Patrick Cutrone, finito al Wolverhampton, e André Silva finito all'Eintracht Francoforte in prestito al posto di Ante Rebic, oggetto misterioso di questa Milan. Di sicuro la giovane età può essere una piccola attenuante ma non una scusante, soprattutto visto il momento delicato dei rossoneri che navigano a metà classifica e che sono distanti dalla zona Champions League di ben 14 punti. L'ex Lilla e Sporting Lisbona finora ha messo insieme 13 presenze condite da una rete, inutile ai fini del risultato, e un assist ma ha fatto intravedere di avere del potenziale: questo episodio però potrebbe lasciare strascichi pesanti in vista del mercato di gennaio.

