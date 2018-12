Il Milan resta a secco contro il Torino: 0-0 al Meazza

Il Milan di Gennaro Gattuso gioca una partita di sofferenza contro il buon Torino di Walter Mazzarri e non va oltre lo 0-0 allo stadio Meazza nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Il primo tempo è stato giocato meglio dai granata con Donnarumma che ha compiuto un paio di miracoli, mentre nella ripresa i rossoneri hanno alzato la pressione ma non sono mai riusciti a impensierire Sirigu con Cutrone che ha calciato fuori da ottima posizione e con Djidji che ha salvato quasi sulla linea il colpo di testa di Higuain. Con questo pareggio il Milan stacca di un punto la Lazio e si riporta in solitaria al quarto posto, mentre il Torino sale a quota 22 punti e resta in vetta, a meno quattro proprio dai rossoneri e dalla Champions League.

Torino subito aggressivo con il tiro di Djidji che trova la parata in due tempi di Donnarumma che si supera al 5' con un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Iago Falque. Meitè si scatena in contropiede all'11' e va al tiro di sinistro: palla fuori di poco. Belotti al 17' si divora il vantaggio da ottima posizione mettendola alta davanti a Donnarumma. Sirigu al 33' è provvidenziale su Cutrone e Belotti al 42' calcia di sinistro al fil di palo: palla deviata in angolo da Zapata. Al 43' Izzo non approfitta di un'uscita a vuoto di Donnarumma e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Torino è sempre più intraprendente rispetto al Milan e sfiora il gol in due circostanze ma la mira di Belotti non è precisa. Abate salva tutto su Baselli al 56' e al 57' la conclusione del Gallo è ancora da dimenticare. Calhanoglu la strozza troppo al 62' e Iago Falque calcia altissimo al 64'. Castillejo ci prova al 69', mentre Suso la calcia sull'esterno della rete al 71'. Cutrone vince un rimpallo in area, su assisti di tacco di Zapata, e la manda clamorosamente fuori. Higuain sfiora il gol di testa al 93' ma finisce 0-0 al Meazza.

Il tabellino

Milan: G.Donnarumma; Calabria, Abate, C.Zapata, Ricardo Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu (71' Castillejo); Cutrone, Higuain

Torino: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; Ansaldi, Meïté, Rincon, Baselli (81' Lukic), Ansaldi (91' Berenguer); Iago Falqué (69' Zaza), Belotti.

Reti: