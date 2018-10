Il Milan rimonta l'Olympiakos: Cutrone e Higuain stendono 3-1 i greci

Il Milan di Gennaro Gattuso resta sotto per gran parte del match contro i greci dell'Olympiakos, nel match valido per la seconda giornata di Europa League, ma a 20' dalla fine la pareggia con Patrik Cutrone, a un quarto d'ora dalla fine la ribalta definitivamente con il suo attaccante principe Gonzalo Higuain e a dieci dalla fine la mette in ghiacco con un altro gol di Cutrone. I rossoneri non hanno disputato una partita brillantissima, soprattutto nel primo tempo, dove hanno subito troppe volte l'iniziativa degli ospiti, passati in vantaggio al 14' grazie allo stacco aereo di Guerrero. Nella ripresa, però, il Milan ha macinato gioco e azioni da gol riuscendo a ribaltarla e vincendo con merito. Con questo successo il Diavolo si porta a quota 6 punti in classifica, primo in solitaria, dato che nell'altro match il Betis Siviglia ha battuto per 3-0 i lussemburghesi del Dudelange.

Nel primo tempo il Milan parte aggressivo e segna il gol del vantaggio al 7' con Castillejo che viene però annullato per fuorigioco. Al 14', però, Guerrero porta in vantaggio i greci con un bello stacco di testa su assist di Koutris: nulla da fare per Reina. I rossoneri subiscono a livello di morale la rete dell'Olympiakos e reagisce in maniera confusionaria con Suso che però non è preciso. Dalla parte opposta, invece, Nahuel per due volte prova a fare male alla difesa del Milan ma senza risultati. Nel finale di primo tempo Castillejo prima e Zapata poi non centrano il bersaglio grosso e si fa al riposo sul risultato di 0-1 per i greci.

Nella ripresa il Milan entra con un altro piglio anche se l'Olympiakos sfiora il raddoppio al 58' sempre sull'asse Koutris-Guerrero: ma questa volta il colpo di testa finisce a lato. Cutrone sfiora il gol al 61' e al 66' Natcho la mette alta di poco sopra la traversa. Il gol del pareggio arriva al 70' con Cutrone che sfrutta l'assist perfetto di Rodriguez e di testa batte il portiere greco. Fetfatzidis sfiora il palo alla sinistra di Reina e al 76' il Milan perfeziona il sorpasso con Higuain, su assist di Calhanoglu: gran gol del Pipita, da attaccante vero con sterzata e finta sul difensore avversario. Al 79' i rossoneri calano il tris con Cutrone che sempre su assist di Calhanoglu la deposita in rete a porta vuota.

Il tabellino

Milan: Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (54' Cutrone); Suso (80' Borini), Higuain, Castillejo (54' Calhanoglu). All.: Gattuso.

Olympiakos: Sà; Torosidis (72' Podence), Koutris, Miranda, Cissé; Guilherme, Natcho, Fetfatzidis, Nahuel (78' Meriah), Touré (82' Fortounis); Guerrero. All.: Martins.

Reti: 14' Guerrero (O), 70' e 79' Cutrone (M), 76' Higuain (M)