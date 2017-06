Milan scatenato sul mercato: ecco gli obiettivi di Fassone e Mirabelli

Il Milan vuole tornare presto ai vertici in Italia e in Europa. Il club rossonero, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana e dopo aver chiuso al sesto posto l'ultima stagione, sta lavorando duramente per regalare a Vincenzo Montella una rosa competitiva per il campionato 2017-2018. Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone hanno già portato in rossonero due giocatori: il difensore argentino Mateo Musacchio dal Villarreal e Franck Kessié, centrocampista ivoriano dall'Atalanta.

Il Milan, però, non si ferma qui e già nelle prossime ore potrebbe annunciare il terzino sinistro Ricardo Rodriguez, svizzero di proprietà del Wolfsburg. I dirigenti del Diavolo hanno preso contatti con il patron dell'Atalanta Percassi per prendere informazioni su Andrea Conti, uno dei migliori esterni destri dello scorso campionato. A centrocampo, poi, è vicino l'acquisto dell'argentino della Lazio Lucas Biglia, mentre in attacco il Milan sfoglia la margherita: il sogno si chiama Alvaro Morata, su cui c'è anche lo United, Aubameyang del Borussia Dortmund e Diego Costa del Chelsea.