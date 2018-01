Il Milan soffre ma passa con la Lazio: 2-1 e sesto posto in classifica

Il Milan di Gennaro Ivan Gattuso batte la Lazio di Simone Inzaghi e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. I gol di Cutrone e Bonaventura hanno permesso ai rossoneri di mandare a ko i biancocelesti che restano comunque al terzo posto in classifica con due punti da amministrare sull'Inter di Luciano Spalletti. Il Milan ha disputato una discreta partita e deve ringraziare anche uno splendido Donnarumma che ha evitato alla Lazio di pareggiare in più di una circostanza. Con questo successo i rossoneri salgono a quota 34 punti, mentre la squdara di Inzaghi resta a quota 46.

Primo tempo frizzante al Meazza con il Milan subito in palla con Calhanoglu che al 10' impegna Strakosha con un bel tiro da fuori area che costringe il portere albanese a mandare il pallone in angolo. Al 15' i rossoneri passano subito in vantaggio con il gran colpo di testa di Patrick Cutrone, su assist al bacio di Calhanoglu. Passano solo 5 minuti, però, e la Lazio pareggia con Marusic che riceva palla da Lucas Leiva, sterza in area di rigore e con il sinistro batte Donnarumma. Al 32' Luis Alberto colpisce una traversa clamorosa con un bel destro dalla distanza, mentre al 41' Strakosha dice no al tiro di Calhanoglu. Ad un minuto dallo scadere del primo tempo il Milan si riporta in vantaggio con Bonaventura che si inserisce bene di testa sul cross teso di Davide Calabria.

Nella ripresa Bastos va al tiro da oltre 30 metri ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 62' Milinkovic-Savic svetta su Bonucci ma la sua palla termina fuori e tra il 66' e il 68' Donnarumma compie due grandi interventi ancora sul centrocampista serbo e tiene inchiodato il risultato sul 2-1 per i rossoneri. Al 76' Felipe Anderson non trova la porta di Donnarumma, mentre due minuti dopo André Silva manca l'appuntamento con il pallone sul bell'assist di Suso. All'85' Lulic manca clamorosamente il gol del 2-2 e all'88' il tiro di Milinkovic-Savic viene smorzato in angolo dalla difesa rossonera. Parolo al 94' la mette solo sull'esterno della rete mentre