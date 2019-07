Milan, in stallo la pista Veretout: spunta l'idea De Paul

Il Milan attende novità per Jordan Veretout, conteso anche dalla Roma e per cui la Fiorentina chiede almeno 22 milioni di euro. I rossoneri godono della priorità data dal centrocampista viola, ma attualmente l'offerta più alta recapitata al club gigliato è quella dei giallorossi. Nelle prossime ore sono attese novità importanti in tale senso. Nel frattempo la dirigenza del Diavolo ha iniziato a sondare la pista Rodrigo De Paul. A riportarlo è SportMediaset, secondo cui il giocatore dell'Udinese sarebbe rientrato nel mirino della società meneghina.

Milan, occhi su De Paul

Sul classe '94 erano finite le attenzioni di Napoli e Roma, che ora però non lo ritengono l'obiettivo principale. Un possibile anello di sblocco potrebbe essere rappresentato dalla partenza di Suso. Per il fantasista bianconero potrebbero bastare 30 milioni di euro, considerando anche la possibilità di inserire contropartite tecniche. Attualmente non è stata recapitata alcuna offerta ufficiale, ma da parte del club friulano ci sarebbe la piena disponibilità a sedersi per intavolare una trattativa.

L'argentino ha aspettato che si facesse avanti una squadra della prossima Champions League, senza però ottenere un risultato positivo. Va sottolineato che su De Paul c'è anche la Fiorentina: a questo punto l'inserimento del Milan per il giocatore dell'Udinese potrebbe assumere una logica strategica, utilizzata al fine di mettere pressioni ai viola in modo tale da sbloccare definitivamente Veretout. I rossoneri attendono ulteriori sviluppi ma iniziano a valutare altre piste per non farsi trovare impreparati.

